Georgia, ancora proteste contro la legge-bavaglio su Ong e media. I manifestanti: «No al controllo totale, no alla legge russa» – I video (Di mercoledì 8 marzo 2023) Secondo giorno di proteste in Georgia e nella capitale Tbilisi, dopo che nella notte di ieri, 7 marzo, migliaia di persone sono scese in piazza sventolando le bandiere dell’Unione Europea, affrontando la polizia in tenuta antisommossa per protestare contro la legge sugli “agenti stranieri”. La polizia ha usato idranti e spray al peperoncino per tentare di disperdere i manifestanti che si erano radunati all’esterno della sede del Parlamento Georgiano e hanno arrestato 66 persone. Al contempo, secondo quanto comunicato in una nota ufficiale dal ministero dell’Interno Georgiano, oltre 50 agenti sono rimasti feriti. E quest’oggi, 8 marzo, le manifestazioni in piazza per la Giornata internazionale della donna si sono intersecate con le ... Leggi su open.online (Di mercoledì 8 marzo 2023) Secondo giorno diine nella capitale Tbilisi, dopo che nella notte di ieri, 7 marzo, migliaia di persone sono scese in piazza sventolando le bandiere dell’Unione Europea, affrontando la polizia in tenuta antisommossa per protestarelasugli “agenti stranieri”. La polizia ha usato idranti e spray al peperoncino per tentare di disperdere iche si erano radunati all’esterno della sede del Parlamentono e hanno arrestato 66 persone. Al contempo, secondo quanto comunicato in una nota ufficiale dal ministero dell’Internono, oltre 50 agenti sono rimasti feriti. E quest’oggi, 8 marzo, le manifestazioni in piazza per la Giornata internazionale della donna si sono intersecate con le ...

