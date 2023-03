Georgia, 60 arresti dopo gli scontri. Michel (Ue): “Legge anti-democratica” (Di mercoledì 8 marzo 2023) Arrivano le prime reazioni internazionali sugli scontri accaduti in Georgia nelle ultime ore. Ieri, centinaia di manifestanti hanno infatti scatenato una piccola guerriglia urbana davanti al Parlamento di Tbilisi, la capitale, come forma di protesta contro la discussione delle leggi sugli “agenti stranieri”, che rischia di far allontanare il Paese dalla democrazia e dall’Europa, avvicinandosi ... TAG24. Leggi su tag24 (Di mercoledì 8 marzo 2023) Arrivano le prime reazioni internazionali sugliaccaduti innelle ultime ore. Ieri, centinaia di manifesthanno infatti scatenato una piccola guerriglia urbana daval Parlamento di Tbilisi, la capitale, come forma di protesta contro la discussione delle leggi sugli “agenti stranieri”, che rischia di far allontanare il Paese dalla democrazia e dall’Europa, avvicinandosi ... TAG24.

