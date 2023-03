Gemma Galgani in love con Silvio | anticipazioni registrazione Uomini e Donne

Leggi su tutto.tv

(Di mercoledì 8 marzo 2023)sta vivendo un periodo d’oro. La protagonista del trono over disembra aver ritrovato il sorriso nel dating show di Maria De Filippi. Infatti stando a quanto anticipato da Lorenzo Pugnaloni, gli spoiler dellaavvenuta ieri, 7 Marzo, e ha visto la scelta di Federico Nicotera, fanno ben sperare per il futuro della dama torinese. Scopriamo nel dettaglio che cosa è avvenuto. Leggi anche: Come partecipare aL’amore di: la coppia over prosegue Nessuno si sarebbe mai aspettato che la dama torinese potesse vivere un periodo d’oro, ma a quanto pare sembra proprio che uno dei suoi sogni si sia avverato. Dopo tante critiche e polemiche,...