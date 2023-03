Gedi, difficoltà per la vendita dei sei quotidiani del Nord-Est (Di mercoledì 8 marzo 2023) Si complica per Gedi la vendita dei sei giornali del Nord-Est. Il gruppo editoriale di proprietà di Exor (holding degli Agnelli-Elkann azionista di maggioranza tra le altre di Juventus, Ferrari e Stellantis) guidato dall’amministratore delegato Maurizio Scanavino (che è anche ad del club bianconero) starebbe infatti incontrando difficoltà nella cessione delle sei testate del triveneto. Si L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 8 marzo 2023) Si complica perladei sei giornali del-Est. Il gruppo editoriale di proprietà di Exor (holding degli Agnelli-Elkann azionista di maggioranza tra le altre di Juventus, Ferrari e Stellantis) guidato dall’amministratore delegato Maurizio Scanavino (che è anche ad del club bianconero) starebbe infatti incontrandonella cessione delle sei testate del triveneto. Si L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

