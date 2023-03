GdS – Vicario alla Juve se parte Szczesny, e la pazza idea Donnarumma (Di mercoledì 8 marzo 2023) 2023-03-08 08:28:31 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciomercato della Gazzetta dello Sport: Il Tottenham e altre big pensano al polacco per l’estate. In caso di addio, già tracciata la strada per il gioiello dell’Empoli F. Cornacchia e F. Della Valle 8 marzo– Milano Un po’ l’ottimo Mondiale, con tanto di rigore parato a Messi. E un po’ il futuro incerto della Juventus in Champions . Per tutti questi motivi nella ricca Premier – e non solo lì – tengono le antenne dritte su Wojciech Szczesny, il quale dopo gli inizi in patria ha preso il volo proprio in Inghilterra, nell’Arsenal. Ma è in Italia, prima alla Roma e poi alla Juve, che il numero uno polacco è diventato uno dei migliori del ruolo. Szczesny ha un contratto con la ... Leggi su justcalcio (Di mercoledì 8 marzo 2023) 2023-03-08 08:28:31 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciomercato della Gazzetta dello Sport: Il Tottenham e altre big pensano al polacco per l’estate. In caso di addio, già tracciata la strada per il gioiello dell’Empoli F. Cornacchia e F. Della Valle 8 marzo– Milano Un po’ l’ottimo Mondiale, con tanto di rigore parato a Messi. E un po’ il futuro incerto dellantus in Champions . Per tutti questi motivi nella ricca Premier – e non solo lì – tengono le antenne dritte su Wojciech, il quale dopo gli inizi in patria ha preso il volo proprio in Inghilterra, nell’Arsenal. Ma è in Italia, primaRoma e poi, che il numero uno polacco è diventato uno dei migliori del ruolo.ha un contratto con la ...

