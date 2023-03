Gautieri: "Il Napoli sta facendo un campionato straordinario, contro l'Eintracht bisogna fare attenzione" (Di mercoledì 8 marzo 2023) A Radio Crc, nel corso di "Si Gonfia la Rete", è intervenuto Carmine Gautieri, ex calciatore, di seguito le sue parole: “Le sconfitte non fanno mai piacere, lo stesso De Laurentiis non sarà contento della sconfitta contro la Lazio, ma può succedere. Il Napoli sta facendo un campionato straordinario sotto tutti gli aspetti e una sconfitta ci può anche stare. Questa squadra sta viaggiando a mille all’ora e poi va detto che anche contro la Lazio se l’è giocata. La sconfitta non deve allarmare, 15 punti di vantaggio sono tantissimi e rappresentano la grandezza del campionato che sta facendo il Napoli. Spalletti sta mettendo i giocatori nella condizione perfetta per esprimersi al massimo. Il Napoli ... Leggi su terzotemponapoli (Di mercoledì 8 marzo 2023) A Radio Crc, nel corso di "Si Gonfia la Rete", è intervenuto Carmine, ex calciatore, di seguito le sue parole: “Le sconfitte non fanno mai piacere, lo stesso De Laurentiis non sarà contento della sconfittala Lazio, ma può succedere. Ilstaunsotto tutti gli aspetti e una sconfitta ci può anche stare. Questa squadra sta viaggiando a mille all’ora e poi va detto che anchela Lazio se l’è giocata. La sconfitta non deve allarmare, 15 punti di vantaggio sono tantissimi e rappresentano la grandezza delche stail. Spalletti sta mettendo i giocatori nella condizione perfetta per esprimersi al massimo. Il...

