Gary Lineker a gamba tesa contro il governo sui migranti, ora rischia il posto alla Bbc (Di mercoledì 8 marzo 2023) AGI - Bufera su una leggenda del calcio inglese: Gary Lineker rischia il licenziamento da commentatore principe della Bbc dopo che ha accostato la stretta sui migranti del governo conservatore al nazismo. Un portavoce dell'emittente britannica, con cui ha un contratto record da un milione e mezzo di euro all'anno, ha fatto sapere che l'ex attaccante e capitano della nazionale dei Tre Leoni è stato convocato per "ricordargli le sue responsabilità" quale 'voce' di una compagnia pubblica che si regge sul canone. Good heavens, this is beyond awful. https://t.co/f0fTgWXBwp — Gary Lineker (@GaryLineker) March 7, 2023 Altre fonti della Bbc hanno riconosciuto che stavolta l'opinionista che dal 1999 conduce la popolarissima ... Leggi su agi (Di mercoledì 8 marzo 2023) AGI - Bufera su una leggenda del calcio inglese:il licenziamento da commentatore principe della Bbc dopo che ha accostato la stretta suidelconservatore al nazismo. Un portavoce dell'emittente britannica, con cui ha un contratto record da un milione e mezzo di euro all'anno, ha fatto sapere che l'ex attaccante e capitano della nazionale dei Tre Leoni è stato convocato per "ricordargli le sue responsabilità" quale 'voce' di una compagnia pubblica che si regge sul canone. Good heavens, this is beyond awful. https://t.co/f0fTgWXBwp —(@) March 7, 2023 Altre fonti della Bbc hanno riconosciuto che stavolta l'opinionista che dal 1999 conduce la popolarissima ...

