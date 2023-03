Gadget personalizzati | quali scegliere e perchè 

Leggi su nuovasocieta

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Meglio di un biglietto da visita o di una qualsiasi pubblicità. Da molti anni ormai iaziendalihanno conquistato non solo il cuore delle imprese, ma anche quello dei clienti o possibili tali. Al punto che proprio il “cadeau” diventa la miglior presentazione possibile di sè e del proprio business. Non a caso non c’è settore di attività in cui non si ricorra a questi piccoli omaggi in occasioni di eventi, fieri, o semplicemente con le persone che fanno visita in ufficio. Dagli studi professionali agli hotel, dai ristoranti ai centri estetici, fino a Enti pubblici ed aziende private: tutti desiderano offrire qualcosa che offra una buona impressione di sé e li faccia ricordare. Senza contare che spesso questi piccoli regali vengono a loro volta donati a qualcun altro, contribuendo ad ampliare sempre di più il giro di chi viene a ...