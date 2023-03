G7, Meloni donna forte fra uomini deboli. Scrive Alden (Atlantic Council) (Di mercoledì 8 marzo 2023) L’8 di marzo, giornata in cui si celebra la Festa della donna, è anche un buon momento in cui fermarsi a riflettere sulla funzione di leadership assunta dalle donne nella politica internazionale. È proprio su questo terreno che oggi l’Italia si distingue come mai prima. Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, infatti, non solo è l’unico capo di governo donna nel G7. Secondo i sondaggi, è anche l’unico leader di questo ristretto club di Paesi a godere del sostegno della maggioranza dei propri concittadini. A ben vedere, infine, è anche il leader politico donna più popolare in assoluto a livello globale. Secondo il “Global Leader Approval Ratings” di Morning Consult, società americana specializzata in rilevazioni demoscopiche, il presidente del Consiglio italiano è il leader politico occidentale a godere del più alto ... Leggi su formiche (Di mercoledì 8 marzo 2023) L’8 di marzo, giornata in cui si celebra la Festa della, è anche un buon momento in cui fermarsi a riflettere sulla funzione di leadership assunta dalle donne nella politica internazionale. È proprio su questo terreno che oggi l’Italia si distingue come mai prima. Il presidente del Consiglio Giorgia, infatti, non solo è l’unico capo di governonel G7. Secondo i sondaggi, è anche l’unico leader di questo ristretto club di Paesi a godere del sostegno della maggioranza dei propri concittadini. A ben vedere, infine, è anche il leader politicopiù popolare in assoluto a livello globale. Secondo il “Global Leader Approval Ratings” di Morning Consult, società americana specializzata in rilevazioni demoscopiche, il presidente del Consiglio italiano è il leader politico occidentale a godere del più alto ...

