Fumo all’aperto | colpo di scena Schillaci | “Bozza mai vista”

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 8 marzo 2023) E se poi fosse la solita tempesta in un bicchier d’acqua? In fondo non è la prima volta, e forse non sarà l’ultima, che polemiche politiche e giornalistiche montano un po’ dal nulla quando non c’è ancora molto di concreto. Scoppio anticipato. Succede. Come sembra sia successo nel caso della presunta decisione da parte del ministero della Sanità di vietare il(sigarette ed e-cig) in tutte le aree, compresi tavolini dei bar, parchi con bambini e fermate dell’autobus. La notizia era stata rilanciata dal quotidiano La Stampa che parlava di una imminente direttiva da parte del ministero guidato da Orazio. Se ne è discusso molto, e lo abbiamo fatto anche noi esprimendo tutto il possibile disappunto, tuttavia il titolare del dicastero della Salute oggi assicura di non aver dato il via libera a nulla di simile. “È una ...