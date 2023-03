“Fugge” da una casa di riposo e si perde nel bosco: anziano salvato dai poliziotti (Di mercoledì 8 marzo 2023) Camminava per la strada senza neanche il giubbotto, nonostante si trovasse ai Castelli Romani e le temperature fossero per niente gradevoli. Lui, anziano e fragile, era uscito dalla casa di cura in cui era ricoverato senza dire niente a nessuno, poi si era perso per le viuzze di Rocca di Papa, uscendo addirittura dal paese e dirigendosi verso il bosco. Il ritrovamento dell’anziano Le ricerche sono state effettuate dalla Volante Frascati 1 che, in poco tempo, ha rintracciato l’uomo mentre camminava, disorientato, nei pressi del bosco di Rocca di Papa. Infreddolito e dall’aria smarrita, l’uomo – viste le basse temperature – è stato fatto salire nell’auto di servizio per farlo scaldare. L’uomo, che in stato confusionale, ricordava solo il suo nome di battesimo e nient’altro. Portato in commissariato, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 8 marzo 2023) Camminava per la strada senza neanche il giubbotto, nonostante si trovasse ai Castelli Romani e le temperature fossero per niente gradevoli. Lui,e fragile, era uscito dalladi cura in cui era ricoverato senza dire niente a nessuno, poi si era perso per le viuzze di Rocca di Papa, uscendo addirittura dal paese e dirigendosi verso il. Il ritrovamento dell’Le ricerche sono state effettuate dalla Volante Frascati 1 che, in poco tempo, ha rintracciato l’uomo mentre camminava, disorientato, nei pressi deldi Rocca di Papa. Infreddolito e dall’aria smarrita, l’uomo – viste le basse temperature – è stato fatto salire nell’auto di servizio per farlo scaldare. L’uomo, che in stato confusionale, ricordava solo il suo nome di battesimo e nient’altro. Portato in commissariato, ...

