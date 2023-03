Fu picchiato nella notte di Natale a calci e col tirapugni, presi gli aggressori: due albanesi (Di mercoledì 8 marzo 2023) Un giovane di 28 anni era stato pesantemente malmenato con un tirapugni e preso a calci, durante la notte di Natale, da un gruppo di giovani, nei pressi di un noto esercizio pubblico nella zona della villa Comunale di Guardiagrele. La vittima, a seguito della violenta aggressione, veniva dapprima ricoverata presso l’ospedale di Chieti e successivamente presso l’ospedale di Pescara, dove veniva dimessa con una prognosi superiore a 40 giorni. Per la violenta aggressione, i Carabinieri della locale Stazione, dopo un’approfondita e accurata indagine, sono riusciti a risalire e ad identificare i responsabili, grazie ad un’attenta visione delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona e alle varie testimonianze raccolte. Per le condotte illecite poste in essere, i militari hanno ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 8 marzo 2023) Un giovane di 28 anni era stato pesantemente malmenato con une preso a, durante ladi, da un gruppo di giovani, nei pressi di un noto esercizio pubblicozona della villa Comunale di Guardiagrele. La vittima, a seguito della violenta aggressione, veniva dapprima ricoverata presso l’ospedale di Chieti e successivamente presso l’ospedale di Pescara, dove veniva dimessa con una prognosi superiore a 40 giorni. Per la violenta aggressione, i Carabinieri della locale Stazione, dopo un’approfondita e accurata indagine, sono riusciti a risalire e ad identificare i responsabili, grazie ad un’attenta visione delle telecamere di videosorveglianza presentizona e alle varie testimonianze raccolte. Per le condotte illecite poste in essere, i militari hanno ...

