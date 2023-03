Friburgo, Streich: 'No alla Superlega, i grandi club gestiscano meglio le finanze' (Di mercoledì 8 marzo 2023) Christian Streich, tecnico del Friburgo, presenta in conferenza stampa la sfida con la Juventus, andata degli ottavi di finale di Europa League:... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 8 marzo 2023) Christian, tecnico del, presenta in conferenza stampa la sfida con la Juventus, andata degli ottavi di finale di Europa League:...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... theKeyserSoeze : ?? | ROSA Iniziamo dal modulo di Streich, una vita per il Friburgo (since 1995, giovanili incluse). Due possibili… - CalcioPillole : #Friburgo, #Streich: '#Juve favorita, ma nulla nel calcio è sicuro'. #JuveFriburgo #UEL. - Guidolino8 : RT @DiMarzio: #UEL | #Friburgo, le parole di Christian #Streich in vista della sfida contro la #Juventus - incognivalse : RT @DiMarzio: #UEL | #Friburgo, le parole di Christian #Streich in vista della sfida contro la #Juventus - DiMarzio : #UEL | #Friburgo, le parole di Christian #Streich in vista della sfida contro la #Juventus -