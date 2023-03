Francia | si dimette il tecnico dell’Angers dopo lo scandalo della frase sessista

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Le Graet si dimette dalla Federcalcio francese per accuse di molestie: E' caos nella Federcalcio francese. Il Presi… - GianniVaretto : RT @ETGazzetta: Accuse di abusi e polemiche: Francia, Le Graet si dimette - calciomercatoit : ?? #Francia, si dimette il presidente #LeGraet - andrewsword2 : RT @ETGazzetta: Accuse di abusi e polemiche: Francia, Le Graet si dimette - Gazzetta_it : RT @ETGazzetta: Accuse di abusi e polemiche: Francia, Le Graet si dimette -

Accuse di abusi e polemiche: Francia, Le Graet si dimette La Gazzetta dello Sport

L’allenatore dell’Angers, Bouhazama, ha provato a minimizzare l’accaduto sul caso di stupro di un suo giocatore ed è finito al centro della bufera L’allenatore dell’Angers, Bouhazama, ha provato a min ...L'allenatore dell'Angers Bouhazama si è dimesso dopo aver difeso un suo giocatore accusato di stupro, con dichiarazioni scioccanti ...