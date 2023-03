Francia, il Marsiglia rischia un anno di stop al mercato per il caso Gueye (Di mercoledì 8 marzo 2023) Guai in vista per il Marsiglia. Il club francese rischia infatti un anno di stop alla possibilità di fare calciomercato per via del caso di Pape Gueye, il centrocampista senegalese acquistato nel 2020 dopo però che questi aveva già firmato un preaccordo di contratto quinquennale con il Watford. Successivamente, il mediano visto all’opera ai recenti Mondiali in Qatar si è tirato indietro e ha firmato con l’OM. Si andrà al TAS e la società transalpina dovrà comparire dinanzi alla Corte Arbitrale dello Sport insieme agli inglesi e al giocatore, che rischia una squalifica di quattro mesi dalla Fifa per violazione del contratto. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 8 marzo 2023) Guai in vista per il. Il club franceseinfatti undialla possibilità di fare calcioper via deldi Pape, il centrocampista senegalese acquistato nel 2020 dopo però che questi aveva già firmato un preaccordo di contratto quinquennale con il Watford. Successivamente, il mediano visto all’opera ai recenti Mondiali in Qatar si è tirato indietro e ha firmato con l’OM. Si andrà al TAS e la società transalpina dovrà comparire dinanzi alla Corte Arbitrale dello Sport insieme agli inglesi e al giocatore, cheuna squalifica di quattro mesi dalla Fifa per violazione del contratto. SportFace.

