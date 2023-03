Franca Viola, un no che ha cambiato l’Italia del matrimonio riparatore (Di mercoledì 8 marzo 2023) Benvenuti nell’universo femminile di LetteralMente Donna. Faremo un viaggio nella Sicilia degli anni 60? per raccontarvi un fatto che ha cambiato la coscienza civile. Parleremo di stupro, di processi, di leggi e del coraggio di ribellarsi alla consuetudine. Abbiamo dedicato la puntata di oggi a Franca Viola e alla sua storia. “Per i delitti preveduti dal capo primo e dall’articolo 530, il matrimonio, che l’autore del reato contragga con la persona offesa, estingue il reato, anche riguardo a coloro che sono concorsi nel reato medesimo; e, se vi è stata condanna, ne cessano l’esecuzione e gli effetti penali” fonte ilpost.it Oggi può sembrare incredibile ma questo era il testo dell’articolo 544 previsto dal nostro codice penale. Una legge che sarà abrogata solo nel 1981 mentre solo nel 1996 lo stupro sarà ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 8 marzo 2023) Benvenuti nell’universo femminile di LetteralMente Donna. Faremo un viaggio nella Sicilia degli anni 60? per raccontarvi un fatto che hala coscienza civile. Parleremo di stupro, di processi, di leggi e del coraggio di ribellarsi alla consuetudine. Abbiamo dedicato la puntata di oggi ae alla sua storia. “Per i delitti preveduti dal capo primo e dall’articolo 530, il, che l’autore del reato contragga con la persona offesa, estingue il reato, anche riguardo a coloro che sono concorsi nel reato medesimo; e, se vi è stata condanna, ne cessano l’esecuzione e gli effetti penali” fonte ilpost.it Oggi può sembrare incredibile ma questo era il testo dell’articolo 544 previsto dal nostro codice penale. Una legge che sarà abrogata solo nel 1981 mentre solo nel 1996 lo stupro sarà ...

