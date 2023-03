FOTO – Bastoni e Dimarco incontrano i tifosi all’Inter Store San Siro (Di mercoledì 8 marzo 2023) Per alcuni tifosi nerazzurri oggi è stato un giorno a ricordare. Nel pomeriggio hanno infatti avuto l’opportunità di incontrare Bastoni e Dimarco presso l’Inter Store di San Siro. GIORNATA INIDIMENTICABILE ? Nel pomeriggio del martedì da poco concluso Alessandro Bastoni e Federico Dimarco hanno presenziato a un evento tenutosi presso l’Inter Store di San Siro. I due calciatori nerazzurri hanno incontrato i cento fortunati tifosi che nei giorni scorsi avevano ricevuto un pass esclusivo dopo l’acquisto di una maglia ufficiale della stagione corrente. Durante l’incontro i due giocatori hanno preso parte a una sessione di FOTO e di autografi con i supporters presenti ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 8 marzo 2023) Per alcuninerazzurri oggi è stato un giorno a ricordare. Nel pomeriggio hanno infatti avuto l’opportunità di incontrarepresso l’Interdi San. GIORNATA INIDIMENTICABILE ? Nel pomeriggio del martedì da poco concluso Alessandroe Federicohanno presenziato a un evento tenutosi presso l’Interdi San. I due calciatori nerazzurri hanno incontrato i cento fortunatiche nei giorni scorsi avevano ricevuto un pass esclusivo dopo l’acquisto di una maglia ufficiale della stagione corrente. Durante l’incontro i due giocatori hanno preso parte a una sessione die di autografi con i supporters presenti ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Inter : Pomeriggio speciale per alcuni #InterFans ???? All’Inter Store San Siro, hanno potuto incontrare Alessandro Bastoni e… - internewsit : FOTO - Bastoni e Dimarco incontrano i tifosi all'Inter Store San Siro - - Angel203235 : RT @Inter: Pomeriggio speciale per alcuni #InterFans ???? All’Inter Store San Siro, hanno potuto incontrare Alessandro Bastoni e @FDimarco pe… - tubotubo0420 : RT @Inter: Pomeriggio speciale per alcuni #InterFans ???? All’Inter Store San Siro, hanno potuto incontrare Alessandro Bastoni e @FDimarco pe… - MirkoCapaldi : RT @Inter: Pomeriggio speciale per alcuni #InterFans ???? All’Inter Store San Siro, hanno potuto incontrare Alessandro Bastoni e @FDimarco pe… -