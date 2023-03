Forza Italia, partito diviso a Napoli, i vicecoordinatori provinciali: dal consigliere Guangi accuse gratuite (Di mercoledì 8 marzo 2023) “Restiamo sinceramente attoniti dalle parole del consigliere comunale di Napoli, Salvatore Guangi, contro il commissario provinciale del nostro partito, Annarita Patriarca. Attoniti e increduli per un attacco gratuito che cerca di accreditare una rappresentazione della realtà che di fatto non esiste, come possono confermare quanti in Forza Italia sono quotidianamente impegnati sul territorio provinciale per portare avanti il progetto politico del nostro leader, Silvio Berlusconi”. Questa la posizione dei tre vicecoordinatori provinciali del partito azzurro: Raffaele De Luca (sindaco di Trecase); Raffaele Barone (sindaco di San Paolo Belsito) e Francesco Guarino; oltre che di Franco Cascone, consigliere regionale di ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 8 marzo 2023) “Restiamo sinceramente attoniti dalle parole delcomunale di, Salvatore, contro il commissario provinciale del nostro, Annarita Patriarca. Attoniti e increduli per un attacco gratuito che cerca di accreditare una rappresentazione della realtà che di fatto non esiste, come possono confermare quanti insono quotidianamente impegnati sul territorio provinciale per portare avanti il progetto politico del nostro leader, Silvio Berlusconi”. Questa la posizione dei tredelazzurro: Raffaele De Luca (sindaco di Trecase); Raffaele Barone (sindaco di San Paolo Belsito) e Francesco Guarino; oltre che di Franco Cascone,regionale di ...

