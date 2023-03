Forum con Urso e pranzo con Meloni. L’agenda di Netanyahu a Roma (Di mercoledì 8 marzo 2023) Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu atterrerà a Roma domani, giovedì 9 marzo, nel pomeriggio. Parteciperà a un evento con la Comunità ebraica al Tempio Spagnolo. Il giorno, venerdì, dopo sarà ospite di un Forum con le aziende italiane presso il ministero delle Imprese e del Made in Italy, a Palazzo Piacentini, alla presenza del ministro Adolfo Urso. Poi andrà a Palazzo Chigi per un pranzo con Giorgia Meloni, presidente del Consiglio. Il leader israeliano rientrerà poi in tarda serata. Come raccontato nelle scorse settimane su Formiche.net, sono tanti i dossier sul tavolo: dall’energia, con il progetto del gasdotto Eastmed su cui Edison ha chiesto al governo un sostegno esplicito, alla guerra in Ucraina, dalla lotta all’antisemitismo (nei giorni scorsi l’ambasciatore ... Leggi su formiche (Di mercoledì 8 marzo 2023) Il primo ministro israeliano Benjaminatterrerà adomani, giovedì 9 marzo, nel pomeriggio. Parteciperà a un evento con la Comunità ebraica al Tempio Spagnolo. Il giorno, venerdì, dopo sarà ospite di uncon le aziende italiane presso il ministero delle Imprese e del Made in Italy, a Palazzo Piacentini, alla presenza del ministro Adolfo. Poi andrà a Palazzo Chigi per uncon Giorgia, presidente del Consiglio. Il leader israeliano rientrerà poi in tarda serata. Come raccontato nelle scorse settimane su Formiche.net, sono tanti i dossier sul tavolo: dall’energia, con il progetto del gasdotto Eastmed su cui Edison ha chiesto al governo un sostegno esplicito, alla guerra in Ucraina, dalla lotta all’antisemitismo (nei giorni scorsi l’ambasciatore ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mccool4ever : Ma affrontarla con calma con la persona che c'è accanto a noi , Daniele si è solo INCAZZATO perché è stato permesso… - albaexsenzapepe : non paragoniamo forum con daniele x favore ma cosa mi tocca sentire #oriele - ifdad_forum : RT @CIaudiaGiulia: ?? Al via il primo progetto in Italia per avvicinare gli #studenti delle superiori a corsi #STEM (Science, Technology, En… - paolinipaolo29 : Io mi domando come ha fatto una donna così carina con la faccia da bambina ( parlo di Micol ovviamente ) a stare co… - annakiara119 : RT @Vale41229116: in un mondo fatto di persone come forum che non perde occasione per prendere in giro gli altri e i loro comportamenti, si… -