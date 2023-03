Formula 1 | motore Ferrari | arriva l’annuncio che nessuno si aspettava

Leggi su sportnews.eu

(Di mercoledì 8 marzo 2023)1,: ecco alcune considerazioni importanti su un dato particolare della monoposto.chesi. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Helmut Marko non usa giri di parole per esprimere il proprio punto di vista dopo il debutto della1: “Non sono sorpreso del gap che le altre Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.