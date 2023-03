Formazioni ufficiali Bayern Monaco-PSG | le scelte dei due tecnici

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Alle 21 andrà in scena il match valido per il ritorno dell'ottavo di finale di Champions League tra Bayern Monaco e PSG. Ecco le formazioni ufficiali. Comunicate le formazioni ufficiali di Bayern Monaco-PSG, ritorno degli ottavi di finale di Champions League. BAYERN MONACO (4-2-3-1): Sommer; Stanisic, De Ligt, Upamecano, Davies; Kimmich, Goretzka; Musiala, Muller, Coman; Choupo Moting. All. Nagelsmann. PARIS SAINT GERMAIN (3-5-2): Donnarumma; Ramos, Marquinhos, Danilo; Hakimi, Fabian Ruiz, Vitinha, Verratti, Nuno Mendes; Messi, Mbappé. All. Galtier.