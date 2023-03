Fondazione Fs italiane compie 10 anni | celebrazioni a Pietrarsa

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tusciatimes : La Fondazione Fs italiane compie dieci anni - - FerrovieInfo : Una giornata di festa al #Museo di #Pietrarsa per #FondazioneFS. - fsnews_it : Si è concluso al Museo Nazionale Ferroviario di #Pietrarsa ?? il primo evento organizzato da Fondazione FS Italiane… - ginugiola : RT @fsnews_it: Oggi #6marzo Fondazione FS Italiane compie ?? anni #fondazionefs10! ?? Il 2023 ??? sarà un anno di festeggiamenti ??, a partire… - MilaniRo_HR : RT @FondazioneStudi: ??Donne: sì a salari migliori, ma non a scapito della salute?La ricerca della Fondazione Studi analizza il fenomeno che… -

... Brembo as System Partner, Ferrovie dello Statoand SACBO as Area Partners. The Ministry of Culture andCariplo are institutional partners. Photo - https://mma.prnewswire.com/...FScompie dieci anni e li festeggia al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa Si celebrano oggi i dieci anni dellaFS , nata il 6 marzo 2013 con l'obiettivo di ......aperta promossa da Lendlease (sviluppatore dell'area dell'Expo) con il contributo di Cariplo Factory (hub di innovazione diCariplo) ha saputo coinvolgere quaranta aziendee ...

La Fondazione FS Italiane compie dieci anni Ferrovie.it

Le celebrazioni al Museo Ferroviario di Pietrarsa Si celebrano oggi, mercoledì 8 marzo, i dieci anni della Fondazione FS, nata il 6 marzo 2013 con l’obiettivo di recuperare, preservare e valorizzare i ...L’idea di mettere assieme soggetti diversi spingendoli a un lavoro comune su progetti specifici sta dando i suoi risultati, Federated Innovation ora si propone di allargare le attività a tutta Italia ...