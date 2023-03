Focus ESG | Italpress lancia il nuovo format dedicato alla sostenibilità

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giornaleditalia : Italpress lancia 'Focus ESG', format TV sulla sostenibilità. Per la Festa della Donna, la prima puntata - cagliarilivemag : Nasce Focus ESG, nuovo format Italpress su 3 dimensioni sostenibilità - messina_oggi : Nasce Focus ESG, nuovo format Italpress su 3 dimensioni sostenibilitàMILANO (ITALPRESS) - 'Focus ESG' è il nuovo fo… - cagliarilivemag : Nasce Focus ESG, nuovo format Italpress su 3 dimensioni sostenibilità - ZerounoTv : Nasce Focus ESG, nuovo format Italpress su 3 dimensioni sostenibilità -

Sostenibilità, Italpress lancia. Il giornalista Marco Marelli alla conduzione del nuovo format Italpress punta sul green e lancia. Realizzato in collaborazione con la società specializzata Prospiciunt , il nuovo ...MILANO " "" è il nuovo format tv dell'Agenzia di stampa Italpress, realizzato in collaborazione con la divisione della società Prospiciunt specializzata nella strategia comunicativa sulle tematiche" è il nuovo format tv dell'Agenzia di stampa Italpress, realizzato in collaborazione con la divisione della società Prospiciunt specializzata nella strategia comunicativa sulle tematiche

Nasce Focus ESG, nuovo format Italpress su 3 dimensioni sostenibilità Virgilio

Tema della prima puntata, in onda l’8 marzo per la Festa della Donna, la retribuzione femminile ancora non equiparata a quella maschile ...MILANO (ITALPRESS) – “Focus ESG” è il nuovo format tv dell’Agenzia di stampa Italpress, realizzato in collaborazione con la ...