(Di mercoledì 8 marzo 2023)– E’ stato un saluto commosso, purtroppo l’ultimo, qullo che la Dirigente Maria Pia Sorce e tutto il personale dell’istituto comprensivo G.B.hanno rivolto ieri, 6 marzo 2023, aPrevete, nella chiesa di Santa Maria Porto della Salute, su via Torre Clementina. “Cara– queste le parole del commosso addio, lette dalla vicepreside Giulia Corsaletti – dal 2011 hai lavorato presso la segreteria didattica dei nostri uffici, con grande impegno e professionalità. Precisa e attenta, hai saputo dialogare con docenti e genitori, con la gentilezza che ti ha caratterizzato in ogni occasione; hai collaborato con tutto il personale scolastico, sempre con l’obiettivo di offrire un servizio di qualità sul nostro territorio, rappresentando al meglio la nostra”. Sempre presente, ...

Nuovo arrivo, oggi a, con un volo provenienti da Atene, di 11 richiedenti asilo originari di Paesi in cui ... per i minori attraverso l'iscrizione a, per gli adulti con l'apprendimento ...Lo dichiara l'assessore alla, Paolo Calicchio. Per essere iscritti "Per essere iscritti, almeno uno dei genitori deve lavorare nel Comune di, deve essere residenti nel territorio o ..." Giornata di grandi celebrazioni per il tiro con l'arco: il presidente del Coni, Giovanni ... "uno dei migliori prodotti dellaFederale di Cantalupa, nel 2021 ha vissuto la sua ...

Fiumicino, la scuola "G.B. Grassi" saluta Luigia Il Faro online

Arrivati con i corridoi umanitari promossi da Sant'Egidio, saranno accolti a Roma, nelle Marche e in Lombardia, dopo lunga permanenza nei campi delle isole greche ...Calicchio: "Studentesse e studenti hanno potuto apprezzare la mattinata trascorsa facendo attività fisica e divertendosi all’aria aperta" ...