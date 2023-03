Firenze, traffico caos: per sciopero dei trasporti, corteo in centro e autotreno bloccato in via del Sansovino (Di mercoledì 8 marzo 2023) Primo motivo lo sciopero dei trasporti, proclamato per oggi, e che ha interessato bus e treni. In molti hanno deciso, per forza di cose, di ricorrere alla macchina. Poi rallentamenti, quasi una sorta di blocco, in via del Sansovino, snodo cruciale per l'ingresso in città, a causa di un autotreno fermo dalla serata di ieri e che è stato rimosso solo intorno alle 10.30. La mattina è stata poi complessa anche per la manifestazione con corteo che si è svolta in centro L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 8 marzo 2023) Primo motivo lodei, proclamato per oggi, e che ha interessato bus e treni. In molti hanno deciso, per forza di cose, di ricorrere alla macchina. Poi rallentamenti, quasi una sorta di blocco, in via del, snodo cruciale per l'ingresso in città, a causa di unfermo dalla serata di ieri e che è stato rimosso solo intorno alle 10.30. La mattina è stata poi complessa anche per la manifestazione conche si è svolta inL'articolo proviene daPost.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... muoversintoscan : ??? A #Firenze, restringimento di carreggiata per incidente in via dei Vanni. Traffico rallentato. #viabiliFI @comunefi #IF - VAIstradeanas : 09:05 #RA3 Traffico da Badesse (Direzione Siena) a Badesse (Direzione Firenze).Velocità:10Km/h - VAIstradeanas : 08:20 #A11 Traffico da Svincolo Di Sesto Fiorentino a Firenze-Peretola.Velocità:10Km/h - muoversintoscan : ??In #A1 coda per traffico in uscita a Calenzano prov. da Firenze #viabiliTOS - muoversintoscan : ??In #A11 rallentamenti e code per traffico verso Firenze tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola e tra Prato Ovest… -