Firenze (Tr) 05.03.2023: Alessio Ferrara vince (Di mercoledì 8 marzo 2023) Nella Giornata Gentlemen di Firenze – Trotto di domenica 5 marzo 2023, tra i vincitori anche il romano Alessio Ferrara che, in sediolo a Bon Jovi Jet, ha fatto sua la prova di maggior dotazione economica del convegno. Premio "Attilio Gronchi", le specifiche tecniche Categoria "D" – "C" sulla distanza di 1.600 Metri. In pista cavalli Trottatori indigeni ed esteri di 5 anni ed oltre; in sulky i Gentlemen Proprietari. Dotazione economica di 9.350,00 €uro. I vincitori Bon Jovi Jet, nelle mani di Alessio Ferrara, ha trottato i 1.600 Metri assegnati nell'ordine di un qualitativo 1.13.7 (t/km). La triade che sorride PROPRIETARIO di Bon Jovi Jet: Alessio Ferrara ALLENATORE di Bon Jovi Jet: Gocciadoro Alessandro Srl Soc. All.to DRIVER di Bon Jovi Jet: Alessio Ferrara

