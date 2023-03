Fiorentina, Barak: «Ci aspetta una doppia sfida difficile. Finale? Non ci pensiamo» (Di mercoledì 8 marzo 2023) Antonin Barak, centrocampista della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida al Sivasspor Antonin Barak, centrocampista della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida al Sivasspor. Le sue dichiarazioni: «Finale? Pensare a Praga è troppo lontano. Ora dobbiamo pensare al primo tempo contro il Sivasspor e dobbiamo concentrarci solo su queste due partite. Dobbiamo fare di tutto per passare il turno. Dobbiamo essere forti e attenti, perché loro possono nascondere insidie. Riscatto? Sono contento e sono arrivato qui per dare il mio contributo alla squadra. Domani spero ci siano tanti tifosi allo stadio a sostenerci, come sempre». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 8 marzo 2023) Antonin, centrocampista della, ha parlato in conferenza stampa in vista dellaal Sivasspor Antonin, centrocampista della, ha parlato in conferenza stampa in vista dellaal Sivasspor. Le sue dichiarazioni: «? Pensare a Praga è troppo lontano. Ora dobbiamo pensare al primo tempo contro il Sivasspor e dobbiamo concentrarci solo su queste due partite. Dobbiamo fare di tutto per passare il turno. Dobbiamo essere forti e attenti, perché loro possono nascondere insidie. Riscatto? Sono contento e sono arrivato qui per dare il mio contributo alla squadra. Domani spero ci siano tanti tifosi allo stadio a sostenerci, come sempre». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... petrazzuolo : RT @napolimagazine: FIORENTINA - Barak: 'Abbiamo grandi motivazioni per passare il turno' - susydigennaro : RT @napolimagazine: FIORENTINA - Barak: 'Abbiamo grandi motivazioni per passare il turno' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: FIORENTINA - Barak: 'Abbiamo grandi motivazioni per passare il turno' - apetrazzuolo : FIORENTINA - Barak: 'Abbiamo grandi motivazioni per passare il turno' - napolimagazine : FIORENTINA - Barak: 'Abbiamo grandi motivazioni per passare il turno' -