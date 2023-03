(Di mercoledì 8 marzo 2023) foto di Simone Cecchetti– “Luce” è ladiRea, cheil prossimo 1° giugno a, illuminando le secolari mura delle Terme di Caracalla, per poi proseguire per tutta l’estate nelle location più suggestive di tutta Italia: uno spettacolo straordinario in cui il talento di due artisti eccezionali sarà messo in luce anche da una moltitudine di candele che li circonderanno sul palco, creando un’atmosfera intima e potente. Il consolidato sodalizio trae Rea si rinnova, dando vita ad un concerto unico, perfetto nella sua essenzialità: solo la voce di, tra le più grandi cantautrici ed interpreti della canzone italiana, e il piano di, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sissiisissi2 : RT @LaCnews24: Roccella Summer Festival, confermati Massimo Ranieri e Fiorella Mannoia - fabioboss_g : Fiorella Mannoia & le Amiche in Arena - Quello che le donne non dicono - Lopinionista : Fiorella Mannoia e Danilo Rea, al via le prevendite per la nuova tournée che debutterà a Roma - DIAVOLE13994496 : @stefano491 Interpretazione magistrale di Fiorella Mannoia - LaCnews24 : Roccella Summer Festival, confermati Massimo Ranieri e Fiorella Mannoia -

"Luce" è la nuova tournée die Danilo Rea, che debutterà il 1 giugno a Roma, alle Terme di Caracalla, per poi proseguire per tutta l'estate: uno spettacolo straordinario in cui il talento dei due artisti sarà ..."Luce" è la nuova tournée die Danilo Rea, che debutterà il 1 giugno a Roma, alle Terme di Caracalla, per poi proseguire per tutta l'estate: uno spettacolo straordinario in cui il talento dei due artisti sarà ..."Luce", la nuova tournée die Danilo Rea, farà tappa il primo luglio al Forte di Bard. Il concerto rientra nell'ambito del festival Aosta Classica. Sarà "uno spettacolo straordinario - si legge in una nota - in ...

Fiorella Mannoia e Danilo Rea insieme in tour con 'Luce' Agenzia ANSA

ROMA - "Luce" è la nuova tournée di Fiorella Mannoia e Danilo Rea, che debutterà il prossimo 1° giugno a Roma, illuminando le secolari mura delle Terme di ...Questo mese hai letto 0 articoli. Se ne leggi almeno 60 non ti mostreremo più la pubblicità programmatica, quella più invasiva, e la tua navigazione su Vivere Civitanova non sarà più tracciata in alcu ...