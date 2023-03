Fiorella Mannoia, dal 1 giugno il tour “Luce” con il musicista jazz Danilo Rea (Di mercoledì 8 marzo 2023) Fiorella Manoia, ecco le date del tour 2023: si intitola “Luce” la nuova tournée della cantante con Danilo Rea. Il debutto è previsto per il 1 giugno 2023, a Roma, illuminando le secolari mura delle Terme di Caracalla, per poi proseguire per tutta l’estate nelle location più suggestive di tutta Italia.Il consolidato sodalizio tra Mannoia ... TAG24. Leggi su tag24 (Di mercoledì 8 marzo 2023)Manoia, ecco le date del2023: si intitola “” la nuovanée della cantante conRea. Il debutto è previsto per il 12023, a Roma, illuminando le secolari mura delle Terme di Caracalla, per poi proseguire per tutta l’estate nelle location più suggestive di tutta Italia.Il consolidato sodalizio tra... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereAlbaBra : Fiorella Mannoia a lume di candela con Danilo Rea sul palco dell'Anima Festival - LiveSicilia : Fiorella Mannoia in Sicilia con il tour ‘Luce’: sarà protagonista di tre serate - EusM1985 : #youtube Fiorella Mannoia - Quello che le donne non dicono - ilregginoit : Musica, parata di big in estate a Roccella: confermati Massimo Ranieri e Fiorella Mannoia - GdB_it : Fiorella Mannoia e Danilo Rea in concerto al Vittoriale: biglietti in vendita -