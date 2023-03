Fiocco azzurro per Roberto Cavalli a 82 anni: è nato Giorgio (Di mercoledì 8 marzo 2023) Roberto Cavalli è diventato papà per la sesta volta a 82 anni (compiuti a novembre 2022). La sua attuale compagna, la modella 38enne Sandra Nilsson-Bergman, ha dato alla luce Giorgio. I due sono legati da ben 15 anni e stanno dimostrando, nonostante gli oltre 40 anni di differenza (quando si sono messi insieme lei aveva poco più di vent’anni) quanto sia forte il sentimento che li lega. La scelta del nome dato al bimbo non è casuale, come ha spiegato lo stesso stilista: “L’ho chiamato Giorgio, come mio padre, che i nazisti fucilarono nella strage di Cavriglia quando avevo 4 anni. Era geometra, lavorava per una miniera del Valdarno. Io avevo due anni. Non ho parlato fino a 18. Però la vita è stata generosa con me, mi ha ... Leggi su diredonna (Di mercoledì 8 marzo 2023)è diventato papà per la sesta volta a 82(compiuti a novembre 2022). La sua attuale compagna, la modella 38enne Sandra Nilsson-Bergman, ha dato alla luce. I due sono legati da ben 15e stanno dimostrando, nonostante gli oltre 40di differenza (quando si sono messi insieme lei aveva poco più di vent’) quanto sia forte il sentimento che li lega. La scelta del nome dato al bimbo non è casuale, come ha spiegato lo stesso stilista: “L’ho chiamato, come mio padre, che i nazisti fucilarono nella strage di Cavriglia quando avevo 4. Era geometra, lavorava per una miniera del Valdarno. Io avevo due. Non ho parlato fino a 18. Però la vita è stata generosa con me, mi ha ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... stravagaria : Fiocco azzurro - pirata_21 : Il primo cellulare compie 40 anni: pesava 1 kg. Quando lo compravi mettevi il fiocco azzurro 'Benvenuto' al portone di casa. - thevolleynews : Fiocco azzurro per Filippo Lanza: è nato il piccolo Guglielmo - PeriferiamoNews : Fiocco azzurro in casa Ruggiero, i nostri auguri - sportli26181512 : Roma, fiocco azzurro per Abraham e la sua Leah: è nato il piccolo Amari FOTO: La Roma festeggia Tammy Abraham. Oggi… -