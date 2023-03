Finlandia e Svezia nella Nato, la tela di Penelope nelle mani di Erdogan (Di mercoledì 8 marzo 2023) Il nesso (più opportunistico pre-elettorale che ideologico) tra il via libera turco all’adesione di Svezia e Finlandia nella Nato e il contesto socio-politico in cui il governo Erdogan sta procedendo tra terremoto e urne di primavera, suggerisce una serie di riflessioni circa il processo di adesione del due paesi da un lato e sui riverberi politici che ne deriveranno dall’altro. La due giorni della Nato a Bruxelles sta approfondendo proprio tali interstizi geopolitici, fatti di impegni, relazioni e trattative. Con la Turchia ci sarà un colloquio ad hoc domani, anche perché proprio Ungheria e Turchia sono rimasti gli unici due soggetti a mettere in discussione il via libera. Una tela di Penelope che Erdogan ha ... Leggi su formiche (Di mercoledì 8 marzo 2023) Il nesso (più opportunistico pre-elettorale che ideologico) tra il via libera turco all’adesione die il contesto socio-politico in cui il governosta procedendo tra terremoto e urne di primavera, suggerisce una serie di riflessioni circa il processo di adesione del due paesi da un lato e sui riverberi politici che ne deriveranno dall’altro. La due giorni dellaa Bruxelles sta approfondendo proprio tali interstizi geopolitici, fatti di impegni, relazioni e trattative. Con la Turchia ci sarà un colloquio ad hoc do, anche perché proprio Ungheria e Turchia sono rimasti gli unici due soggetti a mettere in discussione il via libera. Unadicheha ...

