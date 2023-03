Finisce fuori strada il trasporto cavalli della Polizia | salvi gli animali | ferito il conducente

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Roma – Alle ore 15 i Vigili del fuoco di Bracciano sono intervenuti per un furgone finitoa Manziana, in via Lazio. Undi Stato si è adagiato su un fianco appenadalla carreggiata. Arrivati sul posto i Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza il furgone e la sedele, in seguito, assieme ai poliziotti e gli uomini dell’Università agraria hanno fatto uscire i duetrasporti e messi in luogo sicuro. E’ rimasto leggermentel’autista del mezzo, subito affidato alle cure del personale sanitario del 118 giunto sul posto. Successivamente il carroattrezzi ha rimesso in carreggiata il furgone liberando la sedele. Illesi i due ...