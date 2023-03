"Finché le donne ai vertici faranno notizia...": Casellati sull'8 Marzo (Di mercoledì 8 marzo 2023) "Finché un donna ai vertici, Presidente, premier, Cpo di un'azienda farà notizia, la prità di genere non sarà raggiunta, nonostante nei Paesi democratici ci sia già sulla carta". Lo ha affermato il ministro delle Riforme istituzionali, Elisabetta Alberti Casellati, in occasione delle celebrazioni della Giornata Internazionale della Donna, al Quirinale.Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 8 marzo 2023) "un donna ai, Presidente, premier, Cpo di un'azienda farà, la prità di genere non sarà raggiunta, nonostante nei Paesi democratici ci sia giàa carta". Lo ha affermato il ministro delle Riforme istituzionali, Elisabetta Alberti, in occasione delle celebrazioni della Giornata Internazionale della Donna, al Quirinale.Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

