“Figlio numero sei!” Papà a 82 anni | l’incredibile annuncio del vip italiano e della fidanzata

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Fiocco azzurro e sestoper il vipe la. L’è arrivato con una intervista rilasciata a Novella 2000. “Sì, sono diventatodi nuovo, un maschio”, ha detto rivelando anche il nome dato al bambino, Giorgio. “L’abbiamo chiamato Giorgio, come il nonno, mio padre”, ha detto ricordando il padre scomparso quando aveva solo 4. Una notizia, quellanascita del bimbo, che ha creato non poco scalpore vista la differenza di età che c’è tra lui e la compagna Sandra. Ben 45. Sandra è nata in Svezia nel 1985 e ha iniziato a farsi conoscere nel mondomoda come moa soli 14. Grandi occhi azzurri e capelli fluenti e castani, è diventata Miss Salming, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... preppy57 : fermezza nome e cognome, acconti, numero di cellulare, indirizzo ecc Sono sempre tornate tutte Sino a che, la scor… - hoshanghae : davvero il mio figlio prediletto il mio numero uno - pietrosoddu : RT @Ceruzeko: Sarò sintetico: se torna Conte sarò il nemico numero uno dell’account Twitter dell’Inter. Sarò il talebano che va a contestar… - marsili_guido : @mavakagher @MargaretCal1 Zio Banana... a mio figlio serve un'ArchiTetta per progettargli il tramezzo tra le due cu… - mirinat__gf6 : RT @dialettica_: il figlio di quel politico che non muore mai nonché marito della Toffanin ormai è diventato il nemico numero uno dell’intr… -

AGI - Iryna Bilokolodskykh e il suo giovaneRodion facevano parte della schiera di ucraini fuggiti in Polonia poco dopo l'attacco totale ... il cuiè cresciuto anche durante la pandemia. ...Puntata in onda Mercoledì 15 marzo 2023 Mentre alla casa sulla scogliera si starà svolgendo una Vigilia di Natale molto particolare, con Sheila coinvolta nella vita di suoFinn e grata a ...... tra cori e sincera commozione per il leggendario10 argentino Alla 'torciata' presente anche ilDiego junior : 'Per me è stato il capitano dei giorni migliori', ha detto ricordando il ...

Sasso: “Se tuo figlio usa il telefono in classe, il docente glielo toglie e tu vuoi fare causa alla scuola, il problema sei tu, non tuo figlio” Orizzonte Scuola

Inoltre, il Consiglio non riesce a dimostrare che "la madre del numero 1 della Wagner" possedeva altre imprese con legami con il figlio alla data di adozione degli atti impugnati. Di conseguenza, il ...Secondo alcune indiscrezioni sarebbe finita, dopo 2 anni, la relazione tra Ultimo e Jacqueline Luna di Giacomo, figlia di Heather Parisi.