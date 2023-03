Fiere, Grandi (Area Fiera): "Beauty home sport e imprese in scena a Cosmodonna" (Di mercoledì 8 marzo 2023) Brescia, 8 mar. (Labitalia) - "Durante la seconda edizione di Cosmodonna, che si terrà dal 31 marzo al 3 aprile presso la Fiera di Brescia, si potranno esplorare ben 6 aree tematiche: Beauty & wellness, fashion & jewels, home & garden, sport & leisure, taste experience, impresa donna. Gli oltre 400 espositori, con una crescita del 34% rispetto alla prima edizione e a conferma della corretta visione, provengono da tutto il territorio nazionale e internazionale e porteranno non solo prodotti ricercati e raffinati, molti dei quali di produzione sartoriale ed artigianale, ma anche servizi di prestigio". A dirlo in un'intervista all'Adnkronos/Labitalia Francesca Grandi, amministratore delegato di Area Fiera. "Nell'Area ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 8 marzo 2023) Brescia, 8 mar. (Labitalia) - "Durante la seconda edizione di, che si terrà dal 31 marzo al 3 aprile presso ladi Brescia, si potranno esplorare ben 6 aree tematiche:& wellness, fashion & jewels,& garden,& leisure, taste experience, impresa donna. Gli oltre 400 espositori, con una crescita del 34% rispetto alla prima edizione e a conferma della corretta visione, provengono da tutto il territorio nazionale e internazionale e porteranno non solo prodotti ricercati e raffinati, molti dei quali di produzione sartoriale ed artigianale, ma anche servizi di prestigio". A dirlo in un'intervista all'Adnkronos/Labitalia Francesca, amministratore delegato di. "Nell'...

