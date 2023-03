Fibra city | la situazione torna alla normalità I dubbi | però | restano

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... puntotweet : Le linee di - Amorne_1979 : -

C'è una buona notizia: la connettività per i clienti di Fibra.city è tornata operativa. Questo senza la necessità di fare nulla, di fatto si è tornati alla condizione iniziale precedente a sabato, quando erano nati i problemi. Nella giornata di ieri l'...Abbiamo ricevuto in redazione segnalazioni relative a gravi problemi che stanno impattando sui clienti di Fibra.city, realtà con sede a Milano che offre connessioni in fibra ottica di tipo FTTH sulla rete Open Fiber. I disservizi , da qualcuno descritti come un vero e proprio down, o comunque tali da ...

Le linee di Fibra.City non funzionano da giorni (update) Punto Informatico

C'è una buona notizia: la connettività per i clienti di Fibra.city è tornata operativa. Questo senza la necessità di fare nulla, di fatto si è tornati alla condizione iniziale precedente a sabato, qua ...