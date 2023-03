Fiamme Gialle | sequestrati 77 chilogrammi di hashish | arrestati in tre

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIl Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Caserta ha coordinato una complessa operazione finalizzata al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti che ha consentito di sequestrare circa 77 kg die di trarre in arresto tre responsabili. L’attività è stata eseguita dai Finanzieri della Compagnia di Mondragone i quali, dopo un’articolata attività infoinvestigativa svolta grazie alla costante presenza sul territorio, hanno individuato un immobile sito nel Comune di Castel Volturno (CE) adibito a vera e propria raffineria di stupefacenti. Infatti, le conseguenti attività di perquisizione svolte hanno permesso di riscontrare la presenza di tre uomini, un italiano residente nel Comune di Pozzuoli (NA) e due cittadini extracomunitari provenienti dal Marocco, intenti nella preparazione di dosi di stupefacente pronte per essere ...

