Festival Grado Isola delle donne 2023

Leggi su udine20

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Unnato per valorizzare e dare voce all’espressività e creativitàin ogni campo, dall’arte alla letteratura, dalla filosofia al pensiero e che non è solo un momento di riflessione sul mondo femminile ma anche di accoglienza turistica e ospitalità per avviarsi con anticipo verso la stagione dei grandi arrivi. “Lesanno volare” è il tema delda ormai ben sei edizioni (una persa durante la pandemia) promosso dal Comune diattraverso l’Assessorato alle Pari Opportunità, una serie di iniziative che offrono spunti di riflessione per tutta la famiglia ma anche opportunità di valorizzazione di una località turistica importante come. Rappresenta il tema scelto anche l’immagine dell’edizione ...