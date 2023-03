Festival del Nordic Walking: dal 10 al 12 marzo a Roma il popolo dei ‘camminatori’ (Di mercoledì 8 marzo 2023) Presentata oggi a Roma, nell’atmosfera magica dello Stadio di Domiziano, dove, a due passi da Piazza Navona, è ospitato anche il Museo dello Sport, la XVI edizione l’International Nordic Walking Festival. Il Nordic Walking, sport tanto diffuso e praticato nel Nord Europa, si è ormai consolidato anche in Italia tanto che da qualche anno è entrato ufficialmente a far parte delle discipline della Fidal e conta un sempre crescente numero di praticanti su tutto il territorio nazionale. Ogni anno la Scuola Italiana Nordic Walking organizza il Festival che nel 2023 avrà uno scenario straordinario: Roma con le sue vestigia storiche, architettoniche e culturali. Dal 10 al 12 marzo le strade e le piazze più ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 8 marzo 2023) Presentata oggi a, nell’atmosfera magica dello Stadio di Domiziano, dove, a due passi da Piazza Navona, è ospitato anche il Museo dello Sport, la XVI edizione l’International. Il, sport tanto diffuso e praticato nel Nord Europa, si è ormai consolidato anche in Italia tanto che da qualche anno è entrato ufficialmente a far parte delle discipline della Fidal e conta un sempre crescente numero di praticanti su tutto il territorio nazionale. Ogni anno la Scuola Italianaorganizza ilche nel 2023 avrà uno scenario straordinario:con le sue vestigia storiche, architettoniche e culturali. Dal 10 al 12le strade e le piazze più ...

