Festa scudetto | De Maggio | “Mi arrivano delle voci | si sta preparando qualcosa di enorme a Napoli”

C'è grande fibrillazione a Napoli per quanto sta facendo la squadra di Luciano Spalletti. I 15 punti di vantaggio sull'Inter seconda in classifica autorizzano i tifosi a sognare in grande, con lo scudetto che potrebbe tornare a tingersi d'azzurro dopo 33 anni. Il giornalista e direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, Valter De Maggio, ha rivelato che il comune sta lavorando con il presidente De Laurentiis per mettere a punto una Festa pazzesca che coinvolgerà tutta la città di Napoli. Aurelio De Laurentiis Ecco quanto evidenziato: Da quanto mi risulta, il presidente De Laurentiis seguirà in prima persona i lavori allo stadio Maradona, sia per quanto riguarda la gara di Champions League tra Napoli ed Eintracht Francoforte, che per la gara di qualificazioni ...

