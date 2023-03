Festa donna:Regione, difendere parità di genere con impegno quotidiano (Di mercoledì 8 marzo 2023) Presentato a Trieste il calendario “Tutti i giorni è l’8 marzo” Trieste, 8 mar – Il retaggio culturale che porta a non rispettare la parità di genere in diversi ambiti della società, tra cui quello lavorativo, può e deve essere cambiato con un’azione quotidiana che va al di là di una singola giornata, con l’obiettivo di eliminare il gender gap a livello retributivo e assicurare alle donne parità di accesso al lavoro e alla politica. Questo, in sintesi, il pensiero che l’assessore regionale alle Autonomie locali ha espresso a margine della cerimonia di consegna alle autorità del calendario “Tutti i giorni è l’8 marzo”, avvenuta oggi pomeriggio nella sala consiliare del Comune di Trieste. L’iniziativa è stata organizzata dalla commissione Pari opportunità del capoluogo giuliano nell’ambito della Giornata internazionale della ... Leggi su udine20 (Di mercoledì 8 marzo 2023) Presentato a Trieste il calendario “Tutti i giorni è l’8 marzo” Trieste, 8 mar – Il retaggio culturale che porta a non rispettare ladiin diversi ambiti della società, tra cui quello lavorativo, può e deve essere cambiato con un’azione quotidiana che va al di là di una singola giornata, con l’obiettivo di eliminare il gender gap a livello retributivo e assicurare alle donnedi accesso al lavoro e alla politica. Questo, in sintesi, il pensiero che l’assessore regionale alle Autonomie locali ha espresso a margine della cerimonia di consegna alle autorità del calendario “Tutti i giorni è l’8 marzo”, avvenuta oggi pomeriggio nella sala consiliare del Comune di Trieste. L’iniziativa è stata organizzata dalla commissione Pari opportunità del capoluogo giuliano nell’ambito della Giornata internazionale della ...

