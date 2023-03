Festa delle donne | il messaggio di Giorgia Meloni

(Di mercoledì 8 marzo 2023) ROMA – “Nella Giornata Internazionale della Donna voglio ricordare e ringraziare la tenacia e il coraggio di tutte leche, nel tempo e nella storia, hanno lottato e raggiunto importanti conquiste e traguardi in campo sociale e civile, economico e politico, nelle scienze come nell’innovazione. Protagoniste di grandi rivoluzioni che hanno portato la donna ad avere un ruolo sempre più centrale e significativo per lo sviluppo dell’Italia. Lavoratrici, mogli, madri, sorelle, figlie, amiche o compagne: lerappresentano una fonte inesauribile di forza, resistenza, coesione e condivisione”. Così la premier, che aggiunge: “Lasciatemi anche ricordare giovanicome Saman Abbas, Pamela Mastropietro, Sara Di Pietrantonio e tutte coloro che sono state uccise per mano violenta. È per ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Quirinale : #Mattarella: l’#8marzo non è – come a volte si sente ripetere – la festa della #donna, o delle donne, ma un’occasio… - VolpeReal : C'è stato l'ennesimo suicidio di una studentessa. Motivo? Laurea pronta, festa organizzata ma in realtà non aveva t… - ZZiliani : CONTRORDINE: l’#8Marzo non è più la festa delle donne, è la festa del vizio di forma della #Juventus al #TAR. Ubi m… - esmeraldatess11 : RT @TizianaAnelli1: AUGURI DI BUONA FESTA DELLE DONNE A TUTTE LE DONNE! Fan e non di Niki! e ovviamente a lei! AUGURI NIKI?? VOTIAMO RAGAZZ… - sandraveneto17 : RT @CucchiRiccardo: Non è una festa. È una giornata internazionale di lotta. Per i diritti e il rispetto delle donne. In Iran, in Afghanist… -

Ci consentono di ribadire che l'8 marzo non è, come a volte si sente ripetere, ladella donna, odonne, ma un'occasione, preziosa, per fare il punto sulla condizione femminile nel nostro ...Ecco perché sostengo che, invece di unafatta di mimose, oggi dovrebbe essere una giornata ... in ogni angolo del mondo, per i dirittidonne. Come ad esempio la Conferenzadonne Dem ...... l'8 marzo, il Giorno delladella Donna, e in occasione del lancio della campagna Primavera/... evoca perfettamente l'atmosfera paradisiacacoste italiane. La campagna svela un giorno nella ...

La strada per la parità di genere "è ancora lunga e difficile", ha detto il capo dello stato. Nel suo discorso i riferimenti ad Iran, Afghanistan e Ucraina: "L'Italia farà di tutto per sostenere le do ...«Abbiamo visto filmati, ascoltato letture e testimonianze dirette. Ci consentono di ribadire che l’8 marzo non è – come a volte si sente ripetere – la festa della donna, o delle donne, ma un’occasione ...