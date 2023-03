Festa della donna schiacciata da violenze e Gender fluid (Di mercoledì 8 marzo 2023) Vediamo le origini della Festa della donna, perché si regala la mimosa e perché la Gender fluid la sta sminuendo L'articolo proviene da LE VOCI DI DENTRO. Leggi su lucascialo (Di mercoledì 8 marzo 2023) Vediamo le origini, perché si regala la mimosa e perché lala sta sminuendo L'articolo proviene da LE VOCI DI DENTRO.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giorgiolaporta : Altro che festa, guardate le immagini dell’inchiesta di #Fanpage sulle #PrimariePd in #Campania. Bel clima di festa… - vaticannews_it : L' #arte racconta la santità femminile. Le visite guidate ai #MuseiVaticani in occasione della… - Agenzia_Ansa : 8 MARZO | Perché si celebra la Festa della donna l’8 marzo? In realtà la ragione non è così chiara e sembra legata… - gianpet1 : Sono senza parole. Ma davvero esiste gente del genere in giro? Ti mando un ??per addolcire la tua festa della donna… - GjyzepinaZefi4 : @Isabella00089 Sei un tesoro Isabella ti auguro una buona festa della donna straordinaria ?? Che Dio ti benedica a t… -