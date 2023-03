Festa della Donna, Rocca: “Le pari opportunità non siano uno slogan, ma la realtà” (Di mercoledì 8 marzo 2023) Roma – “Celebrare la ‘Giornata Internazionale della Donna’ significa lavorare, in ogni aspetto, per far sì che le pari opportunità non siano uno slogan, ma una realtà.” E’ quanto si legge in un lettera firmata dal presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca. “Rita Levi Montalcini scriveva: ‘Le donne hanno sempre dovuto lottare doppiamente. Hanno sempre dovuto portare due pesi, quello privato e quello sociale. Eppure le donne sono la colonna vertebrale delle società’. Queste parole – aggiunge Rocca – rappresentano una grande verità: le donne reggono questo mondo, ma troppo spesso ancora faticano ad affermarsi, ad essere davvero loro stesse. Sono costrette a scegliere tra carriera e famiglia, a fare sacrifici, a ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 8 marzo 2023) Roma – “Celebrare la ‘Giornata Internazionale’ significa lavorare, in ogni aspetto, per far sì che lenonuno, ma una.” E’ quanto si legge in un lettera firmata dal presidenteRegione Lazio, Francesco. “Rita Levi Montalcini scriveva: ‘Le donne hanno sempre dovuto lottare doppiamente. Hanno sempre dovuto portare due pesi, quello privato e quello sociale. Eppure le donne sono la colonna vertebrale delle società’. Queste parole – aggiunge– rappresentano una grande verità: le donne reggono questo mondo, ma troppo spesso ancora faticano ad affermarsi, ad essere davvero loro stesse. Sono costrette a scegliere tra carriera e famiglia, a fare sacrifici, a ...

