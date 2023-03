Festa della Donna, quanto ne sanno gli uomini sulla parità di genere? (Di mercoledì 8 marzo 2023) Mentre si continua a parlare di uguaglianza, nel giorno della Festa della Donna i dati non sono confortanti. Nonostante la grande strada percorsa, il viaggio verso la parità è ancora lungo Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 8 marzo 2023) Mentre si continua a parlare di uguaglianza, nel giornoi dati non sono confortanti. Nonostante la grande strada percorsa, il viaggio verso laè ancora lungo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giorgiolaporta : Altro che festa, guardate le immagini dell’inchiesta di #Fanpage sulle #PrimariePd in #Campania. Bel clima di festa… - GrandeFratello : 1 MARZO = Festa della liberazione per alcuni ex Vipponi ?? Twittate con #GFVIPPARTY per interagire in diretta con… - Stefanialove_of : ' BRACCIALETTI HANDEMADE ' creati da @Stefanialove_of Edizione limitata Euro 15€ compresa spedizione Un regalo… - vicesantivi : RT @corrado966: Non amo particolarmente questa ricorrenza, uomini e donne sono in egual modo parte della vita terrena. Non deturpate questi… - infoitinterno : Auguri festa della donna su WhatsApp: l’8 marzo dillo con un’immagine -