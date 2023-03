Festa della donna, oggi 8 marzo: Armiliato ‘poco da festeggiare’ (Di mercoledì 8 marzo 2023) oggi 8 marzo é la Festa della donna, tanti messaggi scorrono sui social per ricordare alle donne le loro battaglie, la loro tenacia, quanto siano intrapprendenti a cavarsela tra lavoro e famiglia, quasi fossero maghe nella conciliazione, seppur complessa, dei due mondi fuori e dentro casa. Per non parlare delle donne che assistono un disabile, un anziano, che hanno dunque anche il ruolo di caregiver, in Italia davvero troppo poco riconosciuto. Sul riconoscimento anche ai fini previdenziali del lavoro di cura e sulla proroga dell’opzione donna con i requisiti originari continua a battersi Orietta Armiliato che nella giornata di oggi ha avuto modo di vedere tre rappresentanti del CODS invitate ad Agorà proprio per parlare di opzione ... Leggi su pensionipertutti (Di mercoledì 8 marzo 2023)é la, tanti messaggi scorrono sui social per ricordare alle donne le loro battaglie, la loro tenacia, quanto siano intrapprendenti a cavarsela tra lavoro e famiglia, quasi fossero maghe nella conciliazione, seppur complessa, dei due mondi fuori e dentro casa. Per non parlare delle donne che assistono un disabile, un anziano, che hanno dunque anche il ruolo di caregiver, in Italia davvero troppo poco riconosciuto. Sul riconoscimento anche ai fini previdenziali del lavoro di cura e sulla proroga dell’opzionecon i requisiti originari continua a battersi Oriettache nella giornata diha avuto modo di vedere tre rappresentanti del CODS invitate ad Agorà proprio per parlare di opzione ...

