Festa della Donna, Meloni e Schlein non bastano se poi noi donne continuiamo a spararci contro (Di mercoledì 8 marzo 2023) La vittoria alle primarie del Pd di Elly Schlein e, prima ancora, la nomina di Giorgia Meloni a premier dovrebbero rendere questa Festa della Donna – ricorrenza in cui si tende tra analisi e iniziative a fare il focus sulla condizione femminile – meno "amara" rispetto agli anni passati. Eppure a ricordarci quanto la discriminazione di genere affondi le proprie radici innanzitutto nella dimensione culturale e che questa, introiettata a dovere come ci insegna Badieu, sia spesso promossa dalle donne contro le donne (dunque contro noi stesse) ci pensa proprio un membro di questo esecutivo a trazione rosa.

