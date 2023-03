Festa della donna, Mattarella: “Vera libertà è quella condivisa da donne e uomini” (Di mercoledì 8 marzo 2023) L’8 marzo, Festa della donna, si è celebrato al Quirinale e nelle piazze di molte città d’Italia in un clima aggravato dall’ennesimo femminicidio. Un’ucraina di 35 anni è stata uccisa a Rosarno (Reggio Calabria) nell’appartamento in cui viveva con il compagno, anche lui ucraino. Le forze dell’ordine hanno fermato l’uomo nelle tarda serata del 7 marzo: lo sospettano di essere l’autore dell’omicidio. A ritrovare il corpo senza vita della donna è stato il proprietario dell’appartamento in cui la vittima e il suo compagno vivevano. Un primo esame del medico legale ha evidenziato sul corpo della 35enne molti segni di violenza e di colluttazioni, anche non attuali ma passate. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al Quirinale per la ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 8 marzo 2023) L’8 marzo,, si è celebrato al Quirinale e nelle piazze di molte città d’Italia in un clima aggravato dall’ennesimo femminicidio. Un’ucraina di 35 anni è stata uccisa a Rosarno (Reggio Calabria) nell’appartamento in cui viveva con il compagno, anche lui ucraino. Le forze dell’ordine hanno fermato l’uomo nelle tarda serata del 7 marzo: lo sospettano di essere l’autore dell’omicidio. A ritrovare il corpo senza vitaè stato il proprietario dell’appartamento in cui la vittima e il suo compagno vivevano. Un primo esame del medico legale ha evidenziato sul corpo35enne molti segni di violenza e di colluttazioni, anche non attuali ma passate. Il presidenteRepubblica, Sergio, al Quirinale per la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Quirinale : #Mattarella: l’#8marzo non è – come a volte si sente ripetere – la festa della #donna, o delle donne, ma un’occasio… - ZZiliani : (Da una vecchia edizione del #Times del marzo 1891) “LONDRA IN FESTA: ASSOLTO JACK LO SQUARTATORE” “IL TAR DEL LAZI… - FratellidItalia : ?? A Milano, le femministe hanno sfilato in corteo con striscioni, cartelli e immagini offensive e di cattivo gusto.… - peter78150525 : RT @gicarestik2: FORUM ANCHE GIORNI DELLA FESTA DELLE DONNE SI CONFERMA UN UOMO SENZA RISPETTO PER ESSE ! SEMPRE PIÙ SCHIFO #Gfvip #nikiter… - Monzafas : Io sono con tutte le donne del mondo e propongo musei o mostre gratis per il prossimo 08.03.2024 e oltre.Basta scio… -