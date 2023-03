Festa della Donna, la Fondazione Lazio al fianco delle detenute di Rebibbia: “Lo sport un compagno di vita” (Di mercoledì 8 marzo 2023) La Fondazione Lazio, onlus della polisportiva biancoceleste, al fianco delle detenute di Rebibbia. Oggi, Festa della Donna, presso la sede laziale di sport e Salute, è stata presentata l’iniziativa ideata dalla Fondazione S.S. Lazio 1900 e finanziata dalla Regione Lazio, che vedrà le sezioni della Lazio atletica leggera e della Lazio pallavolo continuare a svolgere (almeno per i prossimi 6 mesi) allenamenti settimanali nella Casa Circondariale femminile di Rebibbia. “Secondo Tempo è pensato nell’ottica di introdurre lo sport come ... Leggi su sportface (Di mercoledì 8 marzo 2023) La, onluspoliiva biancoceleste, aldi. Oggi,, presso la sede laziale die Salute, è stata presentata l’iniziativa ideata dallaS.S.1900 e finanziata dalla Regione, che vedrà le sezioniatletica leggera epallavolo continuare a svolgere (almeno per i prossimi 6 mesi) allenamenti settimanali nella Casa Circondariale femminile di. “Secondo Tempo è pensato nell’ottica di introdurre locome ...

