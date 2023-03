Festa della donna: la bellezza che viene in sostegno (Di mercoledì 8 marzo 2023) L'8 marzo è una giornata importante e sempre più orientata all'empowerment. Anno dopo anno la Festa della donna acquista, infatti, un significato grandissimo di coraggio, libertà, parità di diritti, emancipazione. A supporto, diverse case cosmetiche scelgono di sostenere tutte coloro che sono impegnate in una battaglia, sociale o personale Leggi su vanityfair (Di mercoledì 8 marzo 2023) L'8 marzo è una giornata importante e sempre più orientata all'empowerment. Anno dopo anno laacquista, infatti, un significato grandissimo di coraggio, libertà, parità di diritti, emancipazione. A supporto, diverse case cosmetiche scelgono di sostenere tutte coloro che sono impegnate in una battaglia, sociale o personale

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giorgiolaporta : Altro che festa, guardate le immagini dell’inchiesta di #Fanpage sulle #PrimariePd in #Campania. Bel clima di festa… - vaticannews_it : L' #arte racconta la santità femminile. Le visite guidate ai #MuseiVaticani in occasione della… - GrandeFratello : 1 MARZO = Festa della liberazione per alcuni ex Vipponi ?? Twittate con #GFVIPPARTY per interagire in diretta con… - gs_saraullo : @Giusirubino1977 Buongiorno birichina e buona festa della donna - TibetNews11 : Lhasa, in Tibet, ha lanciato un'attività speciale su 'Happy Lhasa Enjoy Consumption' e '#8marzo' Festa della donna -